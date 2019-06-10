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понедельник, 10 июня 2019 12:00

В колодце для полива погибли 2 человека

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В колодце для полива погибли 2 человека
В колодце для полива погибли двое людей. Фото: УНН

В Херсонской области во время проведения работ с бензопомпой в колодце для полива погибли 2 человека. Еще 2 - отравились неизвестным газом.

"На глубине примерно 12 м во время проведения работ с бензопомпой погибли 2 человека и 2 человека получили отравление неизвестным газом при попытке спасти предыдущих. В 18:45 силами личного состава пожарно-спасательного подразделения тела погибших и 2 пострадавших извлечено на поверхность", - сообщает УНН.

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Для установления причины смерти тела направили на судебно-медицинскую экспертизу. Одного из пострадавших доставили в больницу. Другой от госпитализации отказался.

9 июня на Харьковском пляже оборвался и упал в воду канатный мост, на котором находились отдыхающие.

На Журавлевском водохранилище группа отдыхающих забралась на канатный мост и начала его раскачивать. Конструкция не выдержала и упала вместе с людьми.

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