 
Ексклюзивы
1/5
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
1 Просмотров: 2295
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 2061
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 990
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1467
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1242
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1908
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1656
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3627
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2448
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1071
Фото
Все фото
11
5
3
3
3
В Киевском СИЗО открыли платные камеры: условия, расценки и законность &quot;новинки&quot;
В Киевском СИЗО открыли платные камеры: условия, расценки и законность "новинки"
Угонщики элитных авто гастролировали по областям
Угонщики элитных авто гастролировали по областям
Мужчина после ссоры в магазине открыл огонь по продавцу и прохожим
Мужчина после ссоры в магазине открыл огонь по продавцу и прохожим
Пропавшую 14-летнюю девушку нашли мертвой на берегу лимана
Пропавшую 14-летнюю девушку нашли мертвой на берегу лимана
В легковушке взорвался газовый баллон: кадры огненного ДТП
В легковушке взорвался газовый баллон: кадры огненного ДТП
Видео
Все видео
Земля горела полсуток: боевики используют фосфорные снаряды
Земля горела полсуток: боевики используют фосфорные снаряды
Россиянин грабил аптеки в Киеве
Россиянин грабил аптеки в Киеве
Разведка зафиксировала новые преступления российских оккупантов
Разведка зафиксировала новые преступления российских оккупантов
"Я миллионер. Мне п***й": 15-летний парень устроил стрельбу в прямом эфире (18+)
"Я миллионер. Мне п***й": 15-летний парень устроил стрельбу в прямом эфире (18+)
СБУ задержала российского шпиона
СБУ задержала российского шпиона
Интервью
1/5
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1692
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1197
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3789
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2664
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1602
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
07 мая 2020
2 Просмотров: 423
Останні листи
Я мало розуміюся в сільському господарстві, але коли весною довго немає дощу — починаю непокоїтися. — У вас не було дощу? — ...
пятница, 08 мая 2020 14:31

В Киевском СИЗО открыли платные камеры: условия, расценки и законность "новинки"
11

  Комментировать

С 8 мая в Киевском следственном изоляторе заработали 4 платные камеры с улучшенными условиями размещения
Фото: facebook.com/Denis Malyuska
С 8 мая в Киевском следственном изоляторе заработали 4 платные камеры с улучшенными условиями размещения
С 8 мая в Киевском следственном изоляторе заработали 4 платные камеры с улучшенными условиями размещения
С 8 мая в Киевском следственном изоляторе заработали 4 платные камеры с улучшенными условиями размещения
С 8 мая в Киевском следственном изоляторе заработали 4 платные камеры с улучшенными условиями размещения

С 8 мая в Киевском следственном изоляторе заработали 4 платные камеры с улучшенными условиями размещения. Это - одна двухместная, одна трехместная и две четырехместные. Стоимость размещения зависит от срока пребывания - 2 тыс. грн в сутки, 8 тыс. грн за неделю и 12 тыс. грн в месяц.

На следующей неделе за камеру можно будет заплатить онлайн на сайте "Онлайн дом юстиции", сообщил в Facebook министр юстиции Денис Малюська.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Министр увидел облупленные стены СИЗО и анонсировал законопроект об освобождении заключенных

"Полученные средства СИЗО будут направлять на поддержание надлежащих условий содержания в бесплатных камерах и на покрытие себестоимости содержания камер с улучшенными условиями", - отметил Малюська.

Он добавил, что еще одна цель создания таких камер - убрать коррупционные схемы в СИЗО, чтобы "вместо взятки деньги за лучшую камеру шли официально в бюджетный спецфонд".

Министр подчеркнул, что камеры с улучшенными условиями появятся именно в следственных изоляторах - местах, где содержатся люди, в отношении которых нет приговора суда.

"Что касается преступников (по которым приговоры вступили в законную силу), то им никакие улучшенные условия за деньги создавать не будут", - уточнил Малюська.

Создание платных камер в СИЗО является нарушением Закона о предварительном заключении. Согласно ему запрещается любая дискриминация по имущественному, религиозным, политическим и другим состояниям, говорит бывший глава Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Каждая тюрьма живет по своим законам. Пенитенциарная система скатилась к междоусобицам" - бывший глава службы

"Эти камеры не обеспечат потребностей всех желающих ими воспользоваться. Мест улучшенного комфорта должно быть 2,5 тысячи, чтобы каждый мог воспользоваться таким правом. Второе - деньги за платные камеры будут зачисляться на спецсчет учреждения. А значит - без целевого назначения. В частности, не будут направляться исключительно на поддержание надлежащих условий содержания в бесплатных камерах. Поскольку со спецсчета можно покупать все. И третье - попасть в такую ​​камеру можно будет после положительного рассмотрения заявления арестанта. То есть, чтобы рассмотрение был положительным, снова нужно будет заплатить деньги в карман. Таким образом, убрав одну коррупционную составляющую - автоматически запустили другую. Между тем блатные камеры в Киевском СИЗО никто убирать не собирается. Микроволновки, мультиварки, душевые кабины, унитазы есть во многих "бесплатных" камерах. А стоимость пребывания в хороших условиях в СИЗО за месяц составляет примерно $300-500", - рассказал корреспонденту Gazeta.ua Сергей Старенький.

Добавил, что такие платные камеры уже были в Киевском СИЗО в 2002-2009 годах. Были закрыты из-за злоупотребления персонала и злоупотреблений заключенных. О существовании такой практики в мире, как платные камеры в следственных изоляторах, ему неизвестно.

В 2016 году ликвидировали Государственную пенитенциарную службу, ее полномочия передали Министерству юстиции. Говорили о реформах. Нынешний министр юстиции Денис Малюська говорит, что будет строить систему с нуля.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киевском СИЗО открыли платные камеры: условия, расценки и законность "новинки"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
мая

Украинский самолет разбился через несколько минут после взлета

Самое читаемое
Золотые лестницы и подземные ходы: показали новые фото поместья Ахметова под Киевом
Золотые лестницы и подземные ходы: показали новые фото поместья Ахметова под Киевом
4
 Просмотров: 16623
&quot;Я миллионер. Мне п***й&quot;: 15-летний парень устроил стрельбу в прямом эфире (18+)
"Я миллионер. Мне п***й": 15-летний парень устроил стрельбу в прямом эфире (18+)
 Просмотров: 11025
Скандал после похорон обезглавленного ребенка: новые подробности
Скандал после похорон обезглавленного ребенка: новые подробности Просмотров: 8865
В доме серийного убийцы нашли останки 200 жертв
В доме серийного убийцы нашли останки 200 жертв
 Просмотров: 6903
Настя Каменских в нежной белом платье поделилась самым главным в жизни
Настя Каменских в нежной белом платье поделилась самым главным в жизни
7
 Просмотров: 6687
Происшествия
Женщина отказалась писать заявление на мужа за избиение, а он перерезал ей горло
Женщина отказалась писать заявление на мужа за избиение, а он перерезал ей горло Просмотров: 279
Земля горела полсуток: боевики используют фосфорные снаряды
Земля горела полсуток: боевики используют фосфорные снаряды
 Просмотров: 126
Лежала раздетая на берегу лимана: в полиции рассказали о самоубийстве 14-летней девушки
Лежала раздетая на берегу лимана: в полиции рассказали о самоубийстве 14-летней девушки Просмотров: 477
Обострение на Донбассе: ранели 3 украинских бойцов
Обострение на Донбассе: ранели 3 украинских бойцов Просмотров: 90
Украинский самолет разбился через несколько минут после взлета
Украинский самолет разбился через несколько минут после взлета
 2 Просмотров: 1818
Больше всего комментируют
7
"Руки прочь от Стерненка": акции в поддержку активиста состоялись в 9 городах
5
Билецкий с друзьями нас побил за поддержку Стерненко - заявление "азовцев"
4
Зеленский назначил Саакашвили головой Исполнительного комитета реформ
3
В окружении президента Зеленского слишком мало патриотов - Дубровский
2
Останні листи
Голосов: 21
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua