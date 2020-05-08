В Киевском СИЗО открыли платные камеры: условия, расценки и законность "новинки"

Фото: facebook.com/Denis Malyuska

С 8 мая в Киевском следственном изоляторе заработали 4 платные камеры с улучшенными условиями размещения. Это - одна двухместная, одна трехместная и две четырехместные. Стоимость размещения зависит от срока пребывания - 2 тыс. грн в сутки, 8 тыс. грн за неделю и 12 тыс. грн в месяц.

На следующей неделе за камеру можно будет заплатить онлайн на сайте "Онлайн дом юстиции", сообщил в Facebook министр юстиции Денис Малюська.

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"Полученные средства СИЗО будут направлять на поддержание надлежащих условий содержания в бесплатных камерах и на покрытие себестоимости содержания камер с улучшенными условиями", - отметил Малюська.

Он добавил, что еще одна цель создания таких камер - убрать коррупционные схемы в СИЗО, чтобы "вместо взятки деньги за лучшую камеру шли официально в бюджетный спецфонд".

Министр подчеркнул, что камеры с улучшенными условиями появятся именно в следственных изоляторах - местах, где содержатся люди, в отношении которых нет приговора суда.

"Что касается преступников (по которым приговоры вступили в законную силу), то им никакие улучшенные условия за деньги создавать не будут", - уточнил Малюська.

Создание платных камер в СИЗО является нарушением Закона о предварительном заключении. Согласно ему запрещается любая дискриминация по имущественному, религиозным, политическим и другим состояниям, говорит бывший глава Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький.

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"Эти камеры не обеспечат потребностей всех желающих ими воспользоваться. Мест улучшенного комфорта должно быть 2,5 тысячи, чтобы каждый мог воспользоваться таким правом. Второе - деньги за платные камеры будут зачисляться на спецсчет учреждения. А значит - без целевого назначения. В частности, не будут направляться исключительно на поддержание надлежащих условий содержания в бесплатных камерах. Поскольку со спецсчета можно покупать все. И третье - попасть в такую ​​камеру можно будет после положительного рассмотрения заявления арестанта. То есть, чтобы рассмотрение был положительным, снова нужно будет заплатить деньги в карман. Таким образом, убрав одну коррупционную составляющую - автоматически запустили другую. Между тем блатные камеры в Киевском СИЗО никто убирать не собирается. Микроволновки, мультиварки, душевые кабины, унитазы есть во многих "бесплатных" камерах. А стоимость пребывания в хороших условиях в СИЗО за месяц составляет примерно $300-500", - рассказал корреспонденту Gazeta.ua Сергей Старенький.

Добавил, что такие платные камеры уже были в Киевском СИЗО в 2002-2009 годах. Были закрыты из-за злоупотребления персонала и злоупотреблений заключенных. О существовании такой практики в мире, как платные камеры в следственных изоляторах, ему неизвестно.

В 2016 году ликвидировали Государственную пенитенциарную службу, ее полномочия передали Министерству юстиции. Говорили о реформах. Нынешний министр юстиции Денис Малюська говорит, что будет строить систему с нуля.