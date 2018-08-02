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четверг, 02 августа 2018 22:21

В Киевской области россияне жестоко избили двух украинцов

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  Двое россиян жестоко избили украинцов из-за замечания. Фото: Нацполиция
Двое россиян жестоко избили украинцов из-за замечания. Фото: Нацполиция

В Киевской области граждане Российской Федерации жестоко избили мужчин, которые сделали им замечание.

Одного из пострадавших доставили в больницу с травмой головы и грудной клетки. Об этом сообщается на странице Главного управления Национальной полиции в Киевской области в Facebook.

"В селе Саливонки, что на Васильковщине, местный житель сделал замечание двум молодым мужчинам, которые ставили рыболовные сети на водоеме, что он арендует. Неизвестные набросились на него и жестоко избили", - рассказали правоохранители.

Чуть позже агрессивные россияне избили еще одного мужчину.

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"На замечание еще одного местного жителя нападающие отреагировали также агрессивно: сначала избили, потом топором и битой повредили его автомобиль"ВАЗ 2101" ", - отметили в полиции.

Об инциденте сообщили правоохранители, которые задержали злоумышленников. Ими оказались 19-ти и 29-летнего возраста граждане Российской Федерации. Сейчас задержанные находятся в изоляторе временного содержания.

 

На Житомирщине отец сломал плечо своей 8-летней дочери, ребенок больше суток страдал от страшной боли без помощи медиков. Врачам о травме сообщили соседи.

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