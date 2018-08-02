В Киевской области россияне жестоко избили двух украинцов

В Киевской области граждане Российской Федерации жестоко избили мужчин, которые сделали им замечание.
Одного из пострадавших доставили в больницу с травмой головы и грудной клетки. Об этом сообщается на странице Главного управления Национальной полиции в Киевской области в Facebook.
"В селе Саливонки, что на Васильковщине, местный житель сделал замечание двум молодым мужчинам, которые ставили рыболовные сети на водоеме, что он арендует. Неизвестные набросились на него и жестоко избили", - рассказали правоохранители.
Чуть позже агрессивные россияне избили еще одного мужчину.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В российской тюрьме насмерть замучили заключенного
"На замечание еще одного местного жителя нападающие отреагировали также агрессивно: сначала избили, потом топором и битой повредили его автомобиль"ВАЗ 2101" ", - отметили в полиции.
Об инциденте сообщили правоохранители, которые задержали злоумышленников. Ими оказались 19-ти и 29-летнего возраста граждане Российской Федерации. Сейчас задержанные находятся в изоляторе временного содержания.
На Житомирщине отец сломал плечо своей 8-летней дочери, ребенок больше суток страдал от страшной боли без помощи медиков. Врачам о травме сообщили соседи.
Комментарии