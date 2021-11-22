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понедельник, 22 ноября 2021 14:47

В Киевской области обнаружили больше всего нарушителей карантина

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В Киевской области обнаружили больше всего нарушителей карантина
Правоохранители провели более 91 тыс. проверок. Фото: Pexels

С 21 октября наибольшее количество нарушений карантина выявили в Киевской области.

Стражи порядка провели более 91 тыс. проверок пассажирских перевозок, сообщает Нацполиция.

"Обращали внимание на наличие у водителей, пассажиров, экипажей авиатранспорта документов о вакцинации - соответствующего сертификата или отрицательного результата тестирования на Covid-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена", - говорится в сообщении.

В автотранспорте провели 75 179 проверок, на железнодорожных вокзалах - 15 181, в аэропортах - 805. Составили 704 административных протокола.

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В Киевской области выявлено 216 нарушений. На втором месте Черкасская - 83. Далее следует Полтавская - 67 и Сумская - 54.

В Сумской области суд привлек мужчину к административной ответственности за пребывание на улице без документа, удостоверяющего личность. Вечером 1 ноября мужчину остановили полицейские с просьбой предоставить паспорт, однако тот его при себе не имел. Инцидент произошел в селе Хмелев Роменского района.

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