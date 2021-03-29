В Киевской области нашли убитым ветерана АТО

Тело активиста и ветерана АТО Александра Мандича (Ташкент) с ножевыми ранениями найдено в лесу в Киевской области. Об этом сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook.

"Несколько дней назад неизвестные похитили из дома Александра Мандича "Ташкент", а уже сегодня его нашли зарезанным в лесу", - указано в сообщении.

Также, ссылаясь на источники в полиции, Мосийчук информировал, что двух человек, подозреваемых в убийстве активиста, уже задержали. Злоумышленники признались и показали, где спрятали тело.

Как утверждает экс-нардеп, убийство ветерана АТО заказали "влиятельные рейдеры".

Ранее во Львове патрульного нашли с простреленной головой.