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суббота, 06 марта 2021 18:10

Рассказали о полицейском, которого нашли с простреленной головой

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Рассказали о полицейском, которого нашли с простреленной головой
Во Львове патрульный полицейский Сергей Пансюк выстрелил себе в голову на рабочем месте. Фото: kriminal.ictv.ua

Патрульного, которого нашли с простреленной головой в управлении полиции во Львове, звали Сергей Панасюк. Ему было 34 года. Он родом с Волыни. Имел специальность историка. Инспектором работал с 2017 года. До того год служил в зоне АТО.

Предварительно, совершил самоубийство, рассказал Gazeta.ua руководитель патрульной полиции Львовщины Роман Пилипенко.

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"Взысканий или замечаний по службе к нему не было. Вообще, никаких проблем. По предварительной информации, трагедия произошла из-за семейных неурядиц", - говорит Пилипенко.

Знакомые говорят, Сергей не был подавлен. Личными проблемами не делился. Вел себя как обычно. Дело о его гибели расследуют как умышленное убийство, по словам Юлии Скупенко из Государственного бюро расследований. Все обстоятельства выясняются.

У погибшего остались родители, жена и 12-летняя дочь.

Во Львове патрульный полицейский погиб от выстрела в голову. Трагедия произошла утром 4 марта, после построения в управлении патрульной полиции на ул. Перфецкого. Была неподтвержденная информация, что это произошло из-за неосторожного обращения с оружием.

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Дата
06
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