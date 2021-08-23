В Киевской области мужчины устроили стрельбу из мест в цирке

В результате конфликта один из мужчин схватил пистолет для отстрела резиновых пуль. Фото: УНН

В городе Васильков Киевской области между двумя мужчинами возникла ссора из-за нехватки посадочных мест во время представления передвижного цирка и они устроили стрельбу. Об этом УНН сообщили в полиции Киевской области.

В результате конфликта один из мужчин схватил пистолет для отстрела резиновых пуль "Наган" и начал стрелять в другого, который, в свою очередь, взял из машины пистолет ПМР, начал стрелять в ответ и ранил оппонента в бедро.

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По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства конфликта и решают вопрос о сообщение обоим фигурантам о подозрении.

В Киеве конфликт со стрельбой произошел в ресторане Favor Park hotel вчера, 12 августа. Пострадавший играл в "правильного" и отказывался от заявления и медицинской помощи, сообщали очевидцы.