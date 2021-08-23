В Киевской области мужчины устроили стрельбу из мест в цирке

 
Ексклюзивы
1/5
Акациевый, липовый, кориандровый: почему мед нового урожая подорожал
Акациевый, липовый, кориандровый: почему мед нового урожая подорожал
Просмотров: 396
30 лет независимости для Украины – это неплохо - Мотыль
30 лет независимости для Украины – это неплохо - Мотыль
Просмотров: 153
Социальный "Лифт" Зеленского планируют перезапустить
Социальный "Лифт" Зеленского планируют перезапустить
Просмотров: 351
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Просмотров: 216
Майдан - это песни Поплавского. Стала ли лучше главная площадь страны за 30 лет
Майдан - это песни Поплавского. Стала ли лучше главная площадь страны за 30 лет
Просмотров: 333
Украина изменилась к лучшему, но люди этого не замечают - Мотыль
Украина изменилась к лучшему, но люди этого не замечают - Мотыль
Просмотров: 333
В правительстве начнут следить за качеством 4G в Украине
В правительстве начнут следить за качеством 4G в Украине
Просмотров: 144
Министр рассказал, когда у 95% украинцев появится скоростной интернет
Министр рассказал, когда у 95% украинцев появится скоростной интернет
Просмотров: 459
Разумков смотрел вышивку, Сюмар копала картошку, Ляшко собирал яблоки – где проводят отпуска политики
Разумков смотрел вышивку, Сюмар копала картошку, Ляшко собирал яблоки – где проводят отпуска политики
Просмотров: 5121
Вакарчук, Порошенко, Черновол - украинцы назвали самых выдающихся людей независимой Украины
Вакарчук, Порошенко, Черновол - украинцы назвали самых выдающихся людей независимой Украины
Просмотров: 927
Фото
Все фото
4
4
4
6
6
Женщина держала в рабстве трех мужчин
Женщина держала в рабстве трех мужчин
Строитель поджег дом жены и хотел взорвать полицейских
Строитель поджег дом жены и хотел взорвать полицейских
&quot;Все делают в горячке, как на первомай&quot; - в Херсоне упал флагшток и раздавил Lexus
"Все делают в горячке, как на первомай" - в Херсоне упал флагшток и раздавил Lexus
Вылетел на встречную и убил пятерых: новые подробности и фото страшной ДТП
Вылетел на встречную и убил пятерых: новые подробности и фото страшной ДТП
СБУ разоблачила ботоферму, которая агитировала присоединяться к &quot;великой России&quot;
СБУ разоблачила ботоферму, которая агитировала присоединяться к "великой России"
Видео
Все видео
Точное время смерти мэра Кривого Рога зафиксировала камера соседей
Точное время смерти мэра Кривого Рога зафиксировала камера соседей
Полицейские "наплевали" на ПДД и устроили аварию
Полицейские "наплевали" на ПДД и устроили аварию
Россияне собирали информацию об атомной электростанции в Украине - СБУ их накрыла
Россияне собирали информацию об атомной электростанции в Украине - СБУ их накрыла
Содрогнулся и упал: показали еще одно видео гибели мэра Павлова
Содрогнулся и упал: показали еще одно видео гибели мэра Павлова
Арестовали мужчину, который бил журналиста ногами по голове
Арестовали мужчину, который бил журналиста ногами по голове
Интервью
1/5
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
Просмотров: 792
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Просмотров: 216
"Очень люблю Крым. Скучаю по нему" - ровесники Независимости
"Очень люблю Крым. Скучаю по нему" - ровесники Независимости
Просмотров: 468
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров
Просмотров: 1719
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
1 Просмотров: 783
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
20 августа 2021
1 Просмотров: 342
Час зрілості
Тобі вже 30. Це все ще молодість. Але й крок до зрілості. Хоча ні, звісно: тобі багато сотень років чи навіть тисячоліть. 30 – стільки одній із ...
понедельник, 23 августа 2021 04:25

В Киевской области мужчины устроили стрельбу из мест в цирке

  Комментировать
В Киевской области мужчины устроили стрельбу из мест в цирке
В результате конфликта один из мужчин схватил пистолет для отстрела резиновых пуль. Фото: УНН

В городе Васильков Киевской области между двумя мужчинами возникла ссора из-за нехватки посадочных мест во время представления передвижного цирка и они устроили стрельбу. Об этом УНН сообщили в полиции Киевской области.

В результате конфликта один из мужчин схватил пистолет для отстрела резиновых пуль "Наган" и начал стрелять в другого, который, в свою очередь, взял из машины пистолет ПМР, начал стрелять в ответ и ранил оппонента в бедро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ездил с арсеналом оружия: показали видео драки со стрельбой в ресторане

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства конфликта и решают вопрос о сообщение обоим фигурантам о подозрении.

В Киеве конфликт со стрельбой произошел в ресторане Favor Park hotel вчера, 12 августа. Пострадавший играл в "правильного" и отказывался от заявления и медицинской помощи, сообщали очевидцы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киевской области мужчины устроили стрельбу из мест в цирке». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Гороскоп на выходные: три знака, которым обязательно надо отдохнуть
Гороскоп на выходные: три знака, которым обязательно надо отдохнуть
 Просмотров: 23671
Гороскоп на сентябрь: назвали наиболее везучие знаки зодиака
Гороскоп на сентябрь: назвали наиболее везучие знаки зодиака
 Просмотров: 9801
Разумков смотрел вышивку, Сюмар копала картошку, Ляшко собирал яблоки – где проводят отпуска политики
Разумков смотрел вышивку, Сюмар копала картошку, Ляшко собирал яблоки – где проводят отпуска политики
16
 Просмотров: 5121
Лорак опозорилась с новым заявлением
Лорак опозорилась с новым заявлением
 Просмотров: 4725
Гороскоп на 22 августа: чего ожидать от лучшего периода лета
Гороскоп на 22 августа: чего ожидать от лучшего периода лета
 Просмотров: 3492
Происшествия
Спасатели вытащили из моря отдыхающих на надувном матрасе
Спасатели вытащили из моря отдыхающих на надувном матрасе Просмотров: 495
Женщина держала в рабстве трех мужчин
Женщина держала в рабстве трех мужчин
4
 Просмотров: 1377
Исчезнувшая 16-летняя на дне колодца и похороны застреленного мэра: новости, которые потрясли Украину
Исчезнувшая 16-летняя на дне колодца и похороны застреленного мэра: новости, которые потрясли Украину
7
 Просмотров: 954
Точное время смерти мэра Кривого Рога зафиксировала камера соседей
Точное время смерти мэра Кривого Рога зафиксировала камера соседей
 Просмотров: 2277
Полицейские "наплевали" на ПДД и устроили аварию
Полицейские "наплевали" на ПДД и устроили аварию
 Просмотров: 513
Больше всего комментируют
23
Последняя страна НАТО присоединилась к "Крымской платформе"
6
Порошенко в Андреевской церкви принял участие в богослужении, которое возглавил Вселенский Патриарх Варфоломей
6
"Прорываться не буду": Кличко не пустили к Меркель
5
Мы выведем Россию из "тупика" и из Крыма - Кулеба
2
Кличко назвал инцидент с визитом Меркель демонстрацией властью мелочности и слабости во внешней политике
Голосов: 167
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть