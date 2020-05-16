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суббота, 16 мая 2020 18:10

В Киеве женщина с двумя ножами напала на знакомого и его возлюбленную
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Столичная полиция задержала киевлянку, которая ножом ранила женщину и мужчину
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Столичная полиция задержала киевлянку, которая ножом ранила женщину и мужчину
Столичная полиция задержала киевлянку, которая ножом ранила женщину и мужчину
Столичная полиция задержала киевлянку, которая ножом ранила женщину и мужчину

На территории яхт-клуба на улице Днепровская набережная в Киеве 24-летняя женщина с двумя ножами набросилась на 50-летнего знакомого и его возлюбленную.

50-летнюю раненую забрала "скорая". А мужчине врачи оказали медицинскую помощь на месте. Задержанной объявлено о подозрении в покушении на умышленное убийство, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

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"Задержанная объяснила, что на почве ревности пыталась убить женщину, которая была в отношениях с ее 50-летним знакомым. Для этого приготовилась к преступлению заранее: взяла два ножа и ждала их в яхт-клубе. Когда мужчина и женщина вышли на улицу, злоумышленница подошла сзади и трижды ударил потерпевшую ножом в спину и живот. Также при попытке бегства с места преступления она ударила ножом мужчину, который получил ранения поясницы и предплечья", - рассказал исполняющий обязанности начальника Дарницкого управления полиции Александр Пьятниковский.

На месте происшествия правоохранители изъяли два ножа, которые водолазы достали со дна Днепра.

Ревнивице грозит до 15 лет тюрьмы.

В Тячеве на Закарпатье 41-летняя женщина из ревности к мужу нанесла 52-летней знакомой телесные повреждения. А потом ввела в ее тело неустановленный предмет. Потерпевшая скончалась на месте происшествия, а подозреваемая пыталась скрыть свою причастность к преступлению.

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