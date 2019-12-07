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суббота, 07 декабря 2019 14:45

В Киеве женщина пыталась зарезать себя на улице

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В Киеве женщина пыталась зарезать себя на улице
Полицейские спасли женщину. Фото: СтопКор

7 декабря киевские полицейские остановили женщину, которая пыталась зарезать себя ножом на улице столицы.

Об этом сообщили на странице патрульной полиции Киева в Facebook.

Полицейские получили сообщение от медиков о том, что окровавленная женщина приставила себе нож к животу и хочет покончить с собой.

Медики не могли подойти к женщине. На момент прибытия полицейских у женщины продолжалось кровотечение.

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"Патрульный Роман Жуковский быстро придумал способ, как отвлечь ее внимание и подойти ближе. Он отметил, что женщине было холодно, а ее шапка лежала неподалеку на тротуаре. Подобрав шапку, он предложил женщине ее надеть, но она не захотела отпускать нож. Тогда инспектор предложил ей свою помощь и, сократив расстояние, рывком вырвал чем из ее рук", - сообщили в пресс-центре полиции.

Женщину отвезли в медицинский пункт, где пострадавшей оказали срочную медицинскую помощь.

6 декабря возле дома № 108 на проспекте Гагарина в Днепре обнаружили тело девушки без признаков жизни. Предварительно, она выбросилась с общего балкона на 13-м этаже.

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