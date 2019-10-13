В Киеве женщина бросилась под автобус с пассажирами (18+)

В Киеве на Броварской окружной женщина попала под колеса автобуса. Фото - Дело

12 октября в Киеве на Броварской окружной женщина попала под колеса маршрутного такси, которое ехало с пассажирами в направлении столицы.

Момент аварии зафиксировал видеорегистратор другого водителя. На видео видно, что автобус ехал без превышения скорости. В какой-то момент женщина начала выходить на дорогу в неположенном месте, а автобус остановился. Когда он начал движение, женщина внезапно бросилась под колеса и водитель переехал ей ноги, пишет Информатор.

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Пострадавшая получила переломы обеих ног. Что побудило ее броситься под автобус - неизвестно. Все обстоятельства устанавливают полицейские.

В Кривом Роге водитель Mercedes сбил 46-летнюю беременную женщину. Очевидцы сообщили, что она сама бросилась под колеса машины. Женщина умерла мгновенно.