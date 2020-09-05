 
Ексклюзивы
1/5
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 162
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 477
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 243
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 135
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 414
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
1 Просмотров: 819
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 702
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 2898
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
2 Просмотров: 657
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
1 Просмотров: 270
Фото
Все фото
5
8
0
6
5
В Киеве задержали торговца незаконным оружием
В Киеве задержали торговца незаконным оружием
Преподавательница убила мужа-предпринимателя и стреляла в спину 13-летней дочери
Преподавательница убила мужа-предпринимателя и стреляла в спину 13-летней дочери
Сын кандидата в мэры от &quot;Слуги народа&quot; наехал на ребенка на переходе
Сын кандидата в мэры от "Слуги народа" наехал на ребенка на переходе
Мужчину, исчезнувшего по дороге на отдых, нашли мертвым
Мужчину, исчезнувшего по дороге на отдых, нашли мертвым
Полицейского с оружием Януковича задержали на сбыте наркотиков
Полицейского с оружием Януковича задержали на сбыте наркотиков
Видео
Все видео
Охрана подралась с покупателем без маски
Охрана подралась с покупателем без маски
В центре Тбилиси прогремел взрыв - есть пострадавшие
В центре Тбилиси прогремел взрыв - есть пострадавшие
В столичной школе ищут взрывчатку
В столичной школе ищут взрывчатку
Власти Полтавы считает, что причина пожара на свалке - поджог
Власти Полтавы считает, что причина пожара на свалке - поджог
"С фонарями вместо глаз": исполнительный продюсер "Квартала 95" скрылся с места ДТП - СМИ
"С фонарями вместо глаз": исполнительный продюсер "Квартала 95" скрылся с места ДТП - СМИ
Интервью
1/5
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 369
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 7956
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2511
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 648
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 972
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
04 сентября 2020
Просмотров: 387
Кагебешник XVII століття
У класичній повісті "Маруся" Марії Маркович, відомої під псевдо Марко Вовчок, є важливий епізод. Українська дівчина Маруся допомагає запорозькому ...
суббота, 05 сентября 2020 20:40

В Киеве задержали торговца незаконным оружием
5

  Комментировать

Мужчина продавал оружие
Фото: СБУ
Мужчина продавал оружие
Мужчина продавал оружие
Мужчина продавал оружие
Мужчина продавал оружие

Сотрудники СБУ задержали в Киеве организатора преступной группировки, которая занималась контрабандой и сбытом оружия.

Комплектующие к огнестрельному оружию злоумышленники заказывали на специализированных сайтах в одной из стран Северной Америки.

В Украину эти комплектующие попадали через международные сервисы экспресс-доставки под видом спортивных товаров и снаряжения.

Организатор схемы самостоятельно собирал и настраивал оружие. Товар продавали через интернет-аукционы по всей территории страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полицейского арестовали за стрельбу

В течение этого года участники группировки получили более 100 иностранных отправлений с нелегальным товаром. Продавали пистолеты Glock, Ruger, ружья Hatsan.

Задержали организатора группировки во время получения очередной международной посылки с комплектующими к боевому пистолету.

Продолжаются следственные действия.

3 сентября на сбыте наркотиков задержали 30-летнего столичного полицейского. Кроме наркотиков и боеприпасов, у задержанного обнаружили наградной пистолет Виктора Януковича.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве задержали торговца незаконным оружием». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
сентября

Украина одолела злейшего футбольного врага

Состоялся первый саммит Украина-ЕС

Началась формальная амнистия крымских татар

Сгорел красный корпус Киевского университета

Яд в крови Ющенко превышал норму в тысячи раз

Киевский князь убил братьев и занял престол

Самое читаемое
Королева мини-бикини не стесняется соблазнительных поз и захватывает откровенными снимками
Королева мини-бикини не стесняется соблазнительных поз и захватывает откровенными снимками
5
 Просмотров: 78159
Сенсационная инженер выложила в интернет фото, на котором позирует топлес
Сенсационная инженер выложила в интернет фото, на котором позирует топлес
7
 Просмотров: 49754
Лукашенко объявили в розыск
Лукашенко объявили в розыск Просмотров: 17352
Учительница спала с несовершеннолетним учеником, младшим ее на 20 лет
Учительница спала с несовершеннолетним учеником, младшим ее на 20 лет Просмотров: 12069
Депутаты решили поддержать белорусов бело-красно-белыми флагами. ОПЗЖ устроила провокацию
Депутаты решили поддержать белорусов бело-красно-белыми флагами. ОПЗЖ устроила провокацию Просмотров: 9954
Происшествия
Мужчина набросился с ножом на посетителей кафе. Ему перевернули машину
Мужчина набросился с ножом на посетителей кафе. Ему перевернули машину Просмотров: 540
В зоне ООС горели дома
В зоне ООС горели дома Просмотров: 72
Преподавательница убила мужа-предпринимателя и стреляла в спину 13-летней дочери
Преподавательница убила мужа-предпринимателя и стреляла в спину 13-летней дочери
8
 Просмотров: 3222
Бориса Филатова облили зеленкой
Бориса Филатова облили зеленкой Просмотров: 828
Сын кандидата в мэры от "Слуги народа" наехал на ребенка на переходе
Сын кандидата в мэры от "Слуги народа" наехал на ребенка на переходе
0
 Просмотров: 1107
Больше всего комментируют
6
Киевляне должны решить, нужны ли им еще 5 лет невыполненных обещаний - Верещук
5
Шмыгаль прокомментировал ситуацию вокруг стипендии отцу Зеленского
5
Люди меньше доверяют Зеленскому - опрос
5
Тернополь протестовать в суде против "сталинской политики" и карантина
4
В Зеленского отреагировали на санкции РФ против Порошенко
Голосов: 4639
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua