В Киеве задержали торговца незаконным оружием

Фото: СБУ

Сотрудники СБУ задержали в Киеве организатора преступной группировки, которая занималась контрабандой и сбытом оружия.

Комплектующие к огнестрельному оружию злоумышленники заказывали на специализированных сайтах в одной из стран Северной Америки.

В Украину эти комплектующие попадали через международные сервисы экспресс-доставки под видом спортивных товаров и снаряжения.

Организатор схемы самостоятельно собирал и настраивал оружие. Товар продавали через интернет-аукционы по всей территории страны.

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В течение этого года участники группировки получили более 100 иностранных отправлений с нелегальным товаром. Продавали пистолеты Glock, Ruger, ружья Hatsan.

Задержали организатора группировки во время получения очередной международной посылки с комплектующими к боевому пистолету.

Продолжаются следственные действия.

3 сентября на сбыте наркотиков задержали 30-летнего столичного полицейского. Кроме наркотиков и боеприпасов, у задержанного обнаружили наградной пистолет Виктора Януковича.