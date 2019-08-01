В Киеве задержали таксиста, который изнасиловал и ограбил пассажира

В Киеве задержали водителя такси, который изнасиловал и ограбил 25-летнюю женщину. Фото - facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

В столице задержали водителя такси, который изнасиловал и ограбил 25-летнюю киевлянку.

Насильником оказался 29-летний уроженец Днипра, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

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По предварительной информации, женщина остановила такси в районе Академгородка, чтобы добраться домой за город. Однако во время поездки таксист свернул в лес, где изнасиловал и избил киевлянку. После этого злоумышленник заставил девушку перечислить около 4 тыс. грн с ее карточки на его счет, а также отобрал у нее мобильный телефон и скрылся.

Подозреваемому объявлено о подозрении. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Нападение произошло в ночь на 31 июля на Новоирпенской трассе в Киеве. Таксист на Renault с наклейками Uklon завез женщину в лес и изнасиловал, о чем она сообщила своей подруге. Позже стало известно, что ее изнасиловали неестественным способом. Пострадавшую госпитализировали с диагнозом рваная рана губы.