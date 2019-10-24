В Киеве задержали насильника

В Киеве задержали и взяли под стражу 46-летнего мужчину, который насиловал и грабил женщин. Фото - Магнолия-ТВ

В Киеве задержали и взяли под стражу 46-летнего ранее судимого мужчину, который насиловал и грабил женщин.

Насильник орудовал на территории Святошинского района, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

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"12 октября злоумышленник напал на 19-летнюю женщину. Учтя уязвимое состояние потерпевшей, изнасиловал. Через несколько дней злоумышленник совершил еще одно такое нападение, однако 35-летняя женщина смогла вырваться и позвать на помощь", - рассказали в прокуратуре.

По решению суда нападавшего взяли под стражу без права на залог. За содеянное злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В Одесской области правоохранители нашли и задержали подозреваемого в изнасиловании девушки в с. Корсунцы Лиманского района. Мужчина напал на девушку и изнасиловал ее на улице Одесской. Через полтора часа он пытался изнасиловать другую женщину. Ей удалось сбежать.