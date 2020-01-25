В Киеве задержали "минера" ​​железнодорожного вокзала. Фото - Рудана

В Киеве задержали 29-летнего мужчину, который сообщил о взрывчатке на территории Центрального железнодорожного вокзала.

Выяснилось, он уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение аналогичных преступлений, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

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"При осмотре "заминированного" объекта полицейские эвакуировали около двух тысяч посетителей и работников вокзала, провели тщательную проверку и никаких подозрительных предметов и веществ не обнаружили. Однако оперативно установили лицо, что предоставила ложную информацию. Разыскали псевдоминера на Чоколовском проспекте. Он был пьян и свой поступок четко объяснить не смог", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. За ложное сообщение задержанному грозит до 6 лет тюрьмы.

В Киеве задержали 56-летнего мужчину, который обратился в полицию с фейковым сообщением о заминировании станции метро Почайна. Объяснил свой поступок тем, что на кассе метро ему не продали жетон, поскольку у него не хватало денег. В такой способ правонарушитель решил отомстить работникам метрополитена и "заминировал" объект.