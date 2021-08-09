В Киеве задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол

Фото: Facebook

В аэропорту "Борисполь" Госпогранслужба задержала разыскиваемого Интерполом гражданина Саудовской Аравии. При обыске у него нашли фальшивый паспорт. Об этом сообщил Отдельный контрольно-пропускной пункт "Киев".

"В пункте пропуска "Борисполь" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта пропуска "Киев" задержали гражданина Саудовской Аравии. Во время пограничного контроля на него сработала база данных Интерпола", - говорится в сообщении.

Сообщается, что иностранец 1991 года рождения прилетел авиарейсом Эр-Рияд-Киев. Его разыскивали правоохранительные органы Кувейта в течение полугода. Он находился в международном розыске для ареста и последующей экстрадиции в Кувейт для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного статьями 45, 46, 126 и другие - разбой, похищение человека.

Задержанного передали взаимодействующим подразделениям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В аэропорту задержали мужчину, которого разыскивают в Германии

В Киеве Служба безопасности Украины задержала участницу международной террористической организации. Она находилась в розыске Интерпола.