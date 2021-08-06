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пятница, 06 августа 2021 11:53

СБУ задержала террористку "Исламского государства"

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СБУ задержала террористку &quot;Исламского государства&quot;
Террористка проживала в Украине. Фото: pravda.com.ua

В Киеве Служба безопасности Украины задержала участницу международной террористической организации. Она находилась в розыске Интерпола.

Злоумышленница оказалась гражданкой одной из стран Центральной Азии. Она принимала активное участие в террористической организации "Исламское государство". На родине женщина поощряла людей для участия в вооруженных конфликтах на территории Сирии, сообщает пресс-центр СБУ.

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Террористка подала заведомо ложные сведения и получила вид на жительство в Украине. Тем самым она избежала наказания на родине.

Задержанной суд избрал меру пресечения в виде экстрадиционного ареста.

Недавно террористическая организация "Талибан" установила контроль над границей Афганистана с Таджикистаном. Талибы заявляют, что взяли под контроль 85% территории страны, однако официальные власти Афганистана это отрицают.

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