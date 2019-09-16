В Киеве задержали грабителей-иностранцев

Преступников задержали с поличным. Фото: ЗН

В Киеве задержали двух квартирных воров.

Они попались с поличным на выходе из квартиры, которую они только что обокрали, рассказали в ГУ ЧП в Киеве.

Правоохранители заметили подозрительных мужчин у дома на проспекте Григоренко. Во время проверки документов у них обнаружили похищенные вещи. Воры имели при себе фотоаппарат, ювелирные изделия, 8000 гривен и 200 долларов США, принадлежащих местному жителю.

"В помещение мужчины попали путем повреждения замка входной двери. Вещественные доказательства изъяли, а злоумышленников в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержали. Они – граждане другого государства, 1976 и в 1986 года рождения. Проверяем причастность задержанных к совершению других преступлений", - рассказал заместитель начальника Дарницкого управления полиции Алексей Кабанченко.

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Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Преступникам грозит до 6 лет лишения свободы.

В Киевской области правоохранители задержали банду, которая грабила дачные дома. Злоумышленники действовали в Васильковском районе. Об этом сообщает глава полиции области Андрей Небытов.