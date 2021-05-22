В Киеве задержали белорусского активиста. Он хотел засыпать посольство навозом

Маркелова задержали за акцию у посольства. Фото: УП

В Киеве задержали белорусского активиста Петра Маркелова.

Он хотел перебросить через забор посольства несколько мешков с навозом. Таким образом пытался привлечь внимание к событиям в Беларуси и к факту смерти политзаключенного в белорусской тюрьме, сообщает "Радіо Свобода".

Его задержали сотрудники Национальной гвардии Украины. Повалили на землю и надели наручники.

Маркелову сказали, что его депортируют за нарушение общественного порядка.

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"Ты на Украине сейчас находишься! Ты понял? Ты понял меня? Ты на Украине находишься!" - говорил один из нацгвардейцев на русском.

Белорусский политзаключенный Витольд Ашурок умер в колонии. Он отбывал наказание в Шкловский колонии. Белорусу было 50 лет.