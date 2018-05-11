В Киеве задержали банду элитных сутенеров

В Киеве задержали банду сутенеров, которые обслуживали медийных персон по 10 тыс долларов. Фото: ravishly.com

Две жительницы Киева создали в мессенджерах закрыты группы. Участниками были элитные проститутки и сутенеры. Там размещали предложения о предоставлении сексуальных услуг за деньги. Сутенерок задержала Нацполиция.

"В чате только одного из мобильных мессенджеров находились сотни участников. Перед работой они проходили специальный отбор. Они оказывали эскорт-услуги VIP-клиентам в Украине и за рубежом. Обслуживание клиентов было налажено по всей стране и за ее пределами", - сообщили в Нацполиции.

Интимные услуги оценивали в сумму от $ 500 до $ 10 тыс. Около 30% вознаграждения девушки отдавали сутенерши.

Женщинам объявили о подозрении в совершении правонарушения. Восьмого мая суд избрал задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 35 000 гривен. Сутенерши грозит до семи лет лишения свободы.

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