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четверг, 26 декабря 2019 17:44

В Киеве возле обменника женщине выстрелили в голову

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В Киеве возле обменника женщине выстрелили в голову
Злоумышленники стреляли резиновыми пулями. Фото: 24tv.ua

На столичном рынке Виноградарь неизвестные выстрелили в женщину.

Пострадавшую доставили в больницу, сообщает "Киев оперативный".

"Неизвестные подъехали на автомобиле, с которого осуществили выстрел в сторону женщины, около 60 лет, которая в тот момент находилась возле пункта обмена валют. Пуля попала женщине в голову. Известно, что стреляли из пистолета резиновыми пулями", - информирует ресурс.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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23 декабря возле кафе "Камышовый кот" в столичном Гидропарке расстреляли предпринимателя. От полученных ранений он скончался на месте. Во время нападения с ним была знакомая.

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