В Киеве возле дома расстреляли мужчину

В Дарницком районе Киева возле собственного дома ранили мужчину. Фото - Народная правда

В Киеве на улице Борова, 43 почти в упор расстреляли мужчину. Предварительно, в него выстрелили не менее 7 раз. Пострадавший в больнице. У него 2 проникающие ранения в грудь.

Происшествие случилось 11 ноября около 23.00, сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники среди правоохранителей.

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По предварительной информации полицейских, к дому, где живет пострадавший, подъехал автомобиль BMW. Из него вышел мужчина, который расстрелял потерпевшего, а затем скрылся в неизвестном направлении.

Пострадавший отказался рассказывать подробности конфликта. На месте работали экипажи патрульных, медиков и следственно-оперативная группа. Детали инцидента выясняются.

В Харькове на улице Валентиновская произошла стрельба. Одного мужчину с пулевыми ранениями живота, предплечья и ноги доставили в больницу. Конфликт между группой людей случился возле спортивного клуба.