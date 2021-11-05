В Киеве водитель "Жигулей" под наркотиками устроил блокбастер на дороге

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В Киеве водитель под наркотиками убегал от полиции и устроил три ДТП.

Он на скорости более 100 км/ч протаранил несколько торговых точек и легковушку на Харьковском рынке. А потом сам дважды перевернулся, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Все началось с того, что наряд полиции во время патрулирования в Дарницком районе заметил подозрительный автомобиль в лесополосе возле Бориспольской трассы. Решили проверить. Однако как только водитель "Жигулей" увидел полицию, начал убегать на своем автомобиле.

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"Сначала ехал по бездорожью. Выехав ближе к станции метро Харьковская ехал по встречной полосе. Ветел в торговые палатки и на Днепровской набережной столкнулся с автомобилем Hyundai. В результате ДТП автомобиль злоумышленника дважды перевернулся, водитель выбежал из авто и бросился бежать. Но его задержали", - рассказали полицейские.

Никто не пострадал. С 20-летним нарушителем работают следователи. После установления всех обстоятельств события предоставят правовую квалификацию.

В Одессе задержали водителя Toyota, который нарушил правила дорожного движения, убегал от полиции и повредил девять автомобилей. Беглец был пьян - Drager показал 1,23 промилле алкоголя в крови. Также выяснилось, что мужчина никогда не получал водительское удостоверение.