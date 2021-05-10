Пьяный без прав разбил девять авто: видео аварии

В Одессе задержали пьяного водителя Toyota без прав, который скрывался от полиции и разбил девять машин. Фото: скриншот с видео

В Одессе задержали водителя Toyota, который нарушил правила дорожного движения, убегал от полиции и повредил девять автомобилей. Инцидент произошел ночью 10 мая.

Беглец был пьян - Drager показал 1,23 промилле алкоголя в крови. Также выяснилось, что мужчина никогда не получал водительского удостоверения, рассказали в пресс-службе патрульной полиции области.

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"Внимание инспекторов привлек автомобиль Toyota, который нарушил правила дорожного движения на улице Семена Палия. С помощью громкоговорителя и специальных сигналов патрульные требовали остановить авто, однако водитель увеличил скорость и пытался скрыться. Во время преследования, на улице Академика Бочарова столкнулся с 9 автомобилями, которые были припаркованы на краю дороги. В результате последнего столкновения, автомобиль нарушителя повредилась настолько, что уже не могла двигаться дальше", - рассказали патрульные.

На водителя составили четыре административных протокола.

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