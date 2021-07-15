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четверг, 15 июля 2021 12:05

В Киеве водитель троллейбуса умер за рулем

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В Киеве водитель троллейбуса умер за рулем
Водителя троллейбуса спасти не удалось. Фото: dtp.kiev.ua

В четверг, 15 июля, водитель столичного троллейбуса умер за рулем.

Об этом сообщило dtp.kiev.ua в Telegram.

"Стало плохо (водителю. - Gazeta.ua), остановился на перекрестке Вышгородской и Мостицкой. Через полчаса констатировали биологическую смерть", - говорится в посте.

Отмечается, что первыми на помощь прибыли спасатели КАРС КГГА и начали реанимационные мероприятия. Через несколько минут присоединились и медики "скорой". Однако спасти мужчину не удалось.

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В Цюрихе, Швейцария, 64-летний мужчина скончался в трамвае из-за остановки сердца. На состояние мужчины никто из пассажиров не обратил внимания. Трамвай с мертвым пенсионером ездил по городу 6 ч.

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Дата
15
июля

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