В Киеве водитель троллейбуса умер за рулем

Водителя троллейбуса спасти не удалось. Фото: dtp.kiev.ua

В четверг, 15 июля, водитель столичного троллейбуса умер за рулем.

Об этом сообщило dtp.kiev.ua в Telegram.

"Стало плохо (водителю. - Gazeta.ua), остановился на перекрестке Вышгородской и Мостицкой. Через полчаса констатировали биологическую смерть", - говорится в посте.

Отмечается, что первыми на помощь прибыли спасатели КАРС КГГА и начали реанимационные мероприятия. Через несколько минут присоединились и медики "скорой". Однако спасти мужчину не удалось.

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