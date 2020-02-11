В Киеве внезапно умерла украинская журналистка

В Киеве умерла 40-летняя журналистка Ольга Шеремет. Фото: Facebook

В Киеве внезапно умерла известная украинская журналистка 40-летняя Ольга Шеремет.

Причина ее смерти пока неизвестна. Страшную новость сообщили друзья и коллеги Ольги в Facebook.

Шеремет была известной благодаря репортажам из Верховной Рады, а в последнее время работала на "Суспильном".

"Сегодня перестало биться сердце Оли Шеремет - прекрасного человека, профессиональной журналистки и искренней подруги. Для многих она известна как парламентская корреспондентка. Это удар, к которому никто из нас, друзей и коллег, оказался не готов", - написала в Facebook ее подруга Ирина.

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Ольгу Шеремет похоронят в четверг, 13 февраля, в ее родном Ивано-Франковске.

11 февраля в Ладыжине Винницкой области нашли мертвой 34-летнюю Людмилу Иванюк. Женщина исчезла 7 февраля - ушла из дома и не вернулась.