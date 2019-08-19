В Киеве внедорожник снес людей на тротуаре фото и видео страшной аварии

Фото: kiev.informator.ua

19 августа в Киеве на пересечении улиц Саксаганского и Льва Толстого 4 пешеходов пострадали в результате ДТП.

Предварительно столкнулись автомобили Tesla и Range Rover, от чего последний выбросило на тротуар в толпу пешеходов. Двое из них, по словам свидетелей, получили серьезные травмы и были госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще двое получили травмы средней степени тяжести.

Авария произошла около 18:05, сообщает Информатор.

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Автомобиль Tesla стоял на светофоре на улице Саксаганского и начал движение. Прямо перед ним с улицы Льва Толстого выскочил Range Rover: электрокар ударил внедорожник в сторону.

Очевидцы утверждают, что водитель Range Rover находился в состоянии алкогольного опьянения. В момент удара правая дверь внедорожника оказались заблокирована, водитель и пассажир выходили из салона через водительскую сторону. Правоохранители пытаются установить, кто из них управлял автомобилем в момент ДТП.

По инерции Range Rover ударил еще два автомобиля за перекрестком. На месте продолжают работать правоохранители. Подробности аварии выясняются.

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