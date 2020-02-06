В Киеве в масштабную аварию попал бус с беременной

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

6 февраля в Киеве водитель буса Ford Transit с беременной женой в салоне устроил масштабную аварию с пострадавшими.

По предварительным данным, мужчина ехал от Индустриального моста в сторону Борщаговки. Въехал в автомобиль Honda Civic, который в свою очередь ударил Ford Kuga, сообщает Dtp.kiev.ua.

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Отмечается, что после аварии Honda восстановлению не подлежит, а водитель авто находится в очень плохом состоянии.

Причины ДТП не сообщаются. На месте работает патрульная полиция, движение затруднено.

В Броварах Киевской области произошла авария с участием 3 автомобилей. По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan Almera не учел дорожного покрытия, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями ВАЗ-2107 и Renault.