В Киеве в лифте изнасиловали женщину

На фото подозреваемый в изнасиловании 36-летней киевлянки. Фото: полиция Киева

В Киеве на просп. Петра Григоренко мужчина, угрожая ножом, изнасиловал 36-летнюю женщину в подъезде.

Об этом сообщила пресс-служба полиции столицы.

О нападении неизвестного мужчины полиции сообщила сама потерпевшая. Когда произошло нападение, не уточнили.

Правоохранители просмотрели записи с уличных камер и установили личность подозреваемого. Это 30-летний уроженец Луганщины.

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"Мужчина зашел за потерпевшим в подъезд, пригрозил ей ножом в лифте и совершил против ее воли действия сексуального характера. Участковые офицеры полиции совместно с оперативниками выяснили местонахождение правонарушителя и задержали", - рассказал начальник следственного отдела Дарницкого управления полиции Тарас Платок.

Потерпевшей оказали необходимую медицинскую помощь.

Фигуранту сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. За содеянное мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Вечером 5 сентября на ул. Кавказской в Киеве мужчина изнасиловал и ограбил 24-летнюю женщину. Он познакомился с ней на сайте знакомств. Женщина быстро попрощалась с мужчиной, увидев его на встрече. Преступник проследил за ней. Когда жертва подошла к своей квартире, напал на нее и затащил внутрь. Также мужчина украл банковскую карточку, несколько бутылок сидра и пачку майонеза. Фигуранта задержали. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.