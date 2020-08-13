В Киеве убили мужчину, который заступился за женщину

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве на ул. Константиновской 25-летний мужчина получил нож в живот и скончался по дороге в больницу.

Он стал свидетелем того, как незнакомец ударил девушку по лицу, и решил заступиться за нее, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

"У кафе на улице были 2 компании. Пострадавший стал свидетелем того, как мужчина из другой компании ударил девушку по лицу и сделал замечание. Во время выяснения отношений незнакомец ударил ножом оппоненту в живот и ушел. Злоумышленника мы задержали по месту жительства, а при проведении неотложного обыска обнаружили и изъяли вещественные доказательства, а также орудия совершения преступления", - рассказал начальник Подольского управления полиции Павел Василенко.

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Задержанным оказался 36-летний уроженец Винницкой области, который ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи и угоны а авто.

Следователи готовят сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

В Белгороде-Днестровском Одесской области в подъезде многоэтажки произошла стрельба. В результате пулю получил 37-летний мужчина. Выяснилось, он защищал беременную соседку ее от мужа. О стрельбе в полицию сообщили соседи потерпевшего.