В Киеве убили мужчину и ранили женщину

В Киеве 29-летний гражданин Польши убил мужчину, порезал ножом женщину и бросался на полицейских. Фото - kriminalukraine.com.ua

В Деснянском районе Киева на ул. Гната Хоткевича было обнаружено тело мужчины с множественными ножевыми ранениями. К преступлению может быть причастен 29-летний гражданин Польши, который также ранил ножом женщину и пытался подрезать полицейских. Об этом сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

"Правоохранители с камер наблюдения получили приметы мужчины, причастного к преступлению. Вскоре наряд полиции у дома на улице Двинской увидел, как неизвестный бьет ножом женщину. Пострадавшей вызвали "скорую", а полицейские приступили к задержанию нападавшего, похожего на человека, которого зафиксировали видеокамеры на улице Гната Хоткевича. В результате злоумышленник бросился с ножом на сотрудников полиции. Старший наряда применил табельное оружие. Правонарушитель получил ранение ноги и был госпитализирован в больницу", - рассказали правоохранители.

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По фактам умышленного убийства, покушения на убийство и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов открыты уголовные производства.

В селе Бобров Винницкой области мужчина облил бензином и поджег своего товарища. Отмечается, что конфликт произошел на почве давних неприязненных отношений, при этом мужчины были пьяны.