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вторник, 05 ноября 2019 10:58

В Киеве трое девушек прыгнули из окна больницы

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В Киеве трое девушек прыгнули из окна больницы
В Киеве из окна психиатрической больницы и прыгнули трое девушек, чтобы убежать. Фото - Информатор

В Киеве из окна психиатрической больницы имени Павлова по ул. Кирилловской, 103 прыгнули трое девушек - две 15-летние и 17-летняя. Последняя получила травмы, ее сразу госпитализировали.

Происшествие случилось в ночь на 5 ноября, пишет Информатор.

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Выяснилось, что девушки хотели сбежать. 15-летние девушки исчезли. Но позже полицейские выяснили, что они направляются к своей тете.

Подробности инцидента выясняются.

В Большой Михайловке Одесской области из окна второго этажа районной больницы выпали 2-летний Петр и его сестра Любовь, 5 лет. Накануне соцслужбы забрали их из семьи.

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Дата
05
ноября

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