В Киеве три недели разыскивают 17-летнего парня с татуировкой

Столичные полицейские разыскивают 17-летнего Андрея Марченко.
Парень 20 декабря прошлого года ушел из дома в Киеве и по настоящее время не вернулся, сообщили в полиции.
Приметы парня: рост 173 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые. Особая примета: татуировка на тыльной стороне ладони в виде смайла.
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Был одет: куртка темно-зеленого цвета с капюшоном, джинсовые брюки темно-синего цвета, салатово-красные кеды.
При наличии любой информации о возможном местонахождении парня, просьба сообщать по телефону спецлинии полиции "102".
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