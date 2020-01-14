В Киеве три недели разыскивают 17-летнего парня с татуировкой

В Киеве разыскивают 17-летнего Андрея Марченко. Фото - полиция Киева

Столичные полицейские разыскивают 17-летнего Андрея Марченко.

Парень 20 декабря прошлого года ушел из дома в Киеве и по настоящее время не вернулся, сообщили в полиции.

Приметы парня: рост 173 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые. Особая примета: татуировка на тыльной стороне ладони в виде смайла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пропавшую 14-летнюю школьницу нашли убитой в лесополосе

Был одет: куртка темно-зеленого цвета с капюшоном, джинсовые брюки темно-синего цвета, салатово-красные кеды.

При наличии любой информации о возможном местонахождении парня, просьба сообщать по телефону спецлинии полиции "102".

В Вишневом под Киевом разыскали 14-летнюю школьницу, которая исчезла в столице более месяца назад.