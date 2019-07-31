В Киеве таксист изнасиловал и обокрал пассажира

На Новоирпенской трассе в Киеве в ночь на 31 июля таксист завез девушку в лес и изнасиловал. А потом заставил перевести на его карту 4,5 тыс. грн.
На Академгородке девушка поймала попутку, чтобы добраться домой. По ее словам, это была Renault с наклейками Uklon. Водитель неожиданно свернул в лес на Новоирпенской трассе, а затем избил и изнасиловал пассажира. Забрал ее телефон и сбежал, сообщает Информатор.
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Девушка сообщила об этом подруге. Именно от нее поступил вызов в полицию около 01:40.
Позже стало известно, что ее изнасиловали орально, пострадавшую госпитализировали с диагнозом рваная рана губы.
Подробности инцидента выясняются.
В Одессе двое братьев изнасиловали 25-летнюю женщину. Она вызвала по мобильном приложении такси, чтобы доехать до центра города. По вызову приехал автомобиль, в салоне которого, кроме водителя, находился еще один человек.
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