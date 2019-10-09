В Киеве такси с пассажиркой проехалось на крыше

Вечером 8 октября в Киеве на улице Кондратюка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием такси.
Предварительно, водитель Peugeot не заметил дорожных знаков, предупреждающих о ремонте и конце дороги, сообщает "Киев Оперативный".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Таксист сбил двух курьеров Glovo
Таксист въехал в бетонные блоки, машина перевернулась и еще несколько метров проехала на крыше.
В результате аварии пассажирка такси попала в больницу.
В Киеве автомобиль Renault Logan службы такси Uklon врезался в столб. Погибла женщина, еще двоих мужчин госпитализировали в больницу.
Комментарии