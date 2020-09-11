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пятница, 11 сентября 2020 18:49

В Киеве сообщили о заминировании ТЭЦ и метро

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В Киеве сообщили о заминировании ТЭЦ и метро
В Киеве заминировали 2 ТЭЦ и 4 станции метро. Фото: Delo.ua

В Киеве аноним сообщил о заминировании 4 станций метро и 2 ТЭЦ.

Станции Майдан Независимости, Льва Толстого, Крещатик и Дворец спорта закрыли на вход и выход. Об этом сообщает Эспрессо.

"В полицию города Киева поступило анонимное сообщение о заминировании четырех станций метрополитена Майдан Независимости, Льва Толстого, Крещатик и Дворец спорта", - говорится в сообщении.

Также сообщили о заминировании ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

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По последним данным проверку станции Крещатик завершили, взрывоопасных предметов не обнаружено. Станцию ​​и пересадку на Майдан Независимости открыли для пассажиров. На станции Площадь Льва Толстого продолжается проверка.

В Запорожье задержали "минера". Мужчина угрожал стражам порядка заложить взрывчатку на нескольких мостах города.

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