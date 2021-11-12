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пятница, 12 ноября 2021 13:17

В Киеве школы, несмотря на карантин, подпольно обучают детей

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В Киеве школы, несмотря на карантин, подпольно обучают детей
Частная школа "Логос" в Киеве одно из тех учебных заведений, которые нарушили требования карантина. Фото: facebook.com/kiev.dpss.gov.ua

В Киеве мониторинговые группы зафиксировали очную учебу еще в двух столичных школах.

Карантинные правила игнорировали частные учебные заведения - школа Елены Ведерниковой на ул. Сосновая, 10 и "Логос" по просп. Оболонский, 16, сообщила Госпродпотребслужба в Facebook.

"На момент визита мониторинговых групп заведение допускало получателей образования в помещения и проводило учебный процесс в очном режиме", - говорится в сообщении.

Об обнаружении нарушений сообщили полицию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дистанционки не будет: два города возвращают школьников за парты после каникул

В Киеве коронавирус "косит" детей. В больницах с коронавирусом и подозрением на болезнь находятся 85 детей. Четверо из них находятся в реанимациях. В этой связи на следующей неделе ученики младшей школы за парты еще не вернутся. И продолжат обучение в дистанционном режиме.

С 1 ноября Киев перешел в красную зону карантина. Всех школьников отправили учиться дистанционно.

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