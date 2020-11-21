В Киеве сгорела маршрутка

Возле станции метро Академгородок сгорела маршрутка. Фото: ГСЧС

В Киеве возле станции метро Академгородок сгорела маршрутка.

21 ноября, в 17.02 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о том, что на проезжей части дороги на ул. Академика Палладина возле станции в Святошинском районе столицы горит маршрутное такси, передает ГСЧС.

Возгорание произошло когда маршрутка стояла возле остановки и водитель ждал пассажиров. Внутри никого, кроме водителя, не было. Водитель вовремя вышел.

Спасатели ликвидировали пожар.

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Маршрутка сгорела полностью. Причина возникновения пожара выясняется. Никто не пострадал.

В Киеве мужчина сообщил в полицию о похищении авто. Впоследствии оказалось, что автомобиль не был на стояночном тормозе и самовольно уехал с парковки и попал в аварию, сообщает патрульная полиция Киева.