В Киеве расстреляли мужчину

В Киеве на Гидропарке застрелили мужчину. Фото: Delo.ua

В Киеве на Гидропарке неизвестный застрелил мужчину.

В городе идет спецоперация по поиску злоумышленника, сообщает пресс-служба полиции Киева в Facebook.

"По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы районного и Главного управления полиции, кинологи со служебной собакой, патрульные полицейские и врачи. Предварительно установлено, что в результате инцидента мужчина получил огнестрельное ранение и скончался на месте", - говорится в сообщении.

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В Запорожье расстреляли мужчину. Его убили несколькими выстрелами в голову рядом с домом, в котором он жил.