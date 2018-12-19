В Киеве расстреляли бизнесмена

В Киеве совершили покушение на бизнесмена. Фото: UA1

В Киеве неизвестные совершили покушение на бизнесмена. Мужчине выстрелили в голову.

Сейчас пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщает UA1.

Инцидент произошел в Соломенском районе города. Мужчину расстреляли в его машине.

Одна из основных версий покушения - бизнес-конфликт.

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Правоохранители открыли уголовное производство. Сейчас продолжаются все необходимые следственные действия.

В Днепропетровской области в Криничанском районе мужчина облил бензином и поджег жену и ее сына.