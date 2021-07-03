В Киеве пьяный водитель снес ограждение и перевернулся

В салоне авто, кроме водителя, было еще двое пассажиров. Фото: патрульная полиция Киева

В столице сегодня водитель Mercedeс причиной ДТП.

Он снес ограждение, а затем перевернулся, сообщили в патрульной полиции Киева.

В салоне авто, кроме водителя, было еще двое пассажиров. Они не травмировались.

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У водителя было заметным алкогольного опьянения.

"Результат осмотра 21-летнего водителя - 1,41 промилле, что в 7 раз превышает допустимый уровень", - сообщили правоохранители.

Они составили на мужчину протоколы по статьям об управлении транспортным средством в состоянии опьянения и нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП.

На Броварском проспекте в Киеве произошла двойная ДТП с участием автомобилей Volkswagen, Peugeot и мотоцикла. Два человека госпитализированы. Известно, что водитель Volkswagen, двигаясь вдоль Броварского проспекта, тянул на буксировочный трос Peugeot и хотел съехать на другую полосу. В это время водитель мотоцикла пытался проскочить между двух автомобилей, но не учел буксировочный трос и перевернулся.