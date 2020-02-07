В Киеве пьяный на Skoda устроил масштабную аварию

Утром 7 февраля в Киеве пьяный водитель Skoda устроил масштабную аварию.
На улице Черновола он протаранил внедорожник Toyota и седан Renault, сообщает Dtp.kiev.ua.
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"Неадекватный пьяный водитель Skoda врезался в Toyota и Renault. Больше всего расстроился водитель Renault, который всего несколько месяцев назад купил авто", - говорится в сообщении.
Никакой информации о пострадавших не сообщается.
В Киеве водитель автобуса Ford Transit с беременной женой в салоне устроил масштабную аварию с пострадавшими. Въехал в автомобиль Honda Civic, который, в свою очередь, ударил Ford Kuga.
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