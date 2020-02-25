В Киеве прощаются с бизнесменом Старицким: фото

Фото: ТСН

25 февраля в Киеве прощаются с бизнесменом 56-летним Сергеем Старицким, которого нашли застреленным в доме эксминистра Леонида Кожары.

Почтить бизнесмена пришли несколько сотен человек. Похоронят его на Берковецком кладбище, сообщает ТСН.

Между тем результаты экспертизы о причинах смерти - было ли это самоубийство, или убийство - будут готовы через несколько недель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гибель Старицкого: товарищ рассказал о последних часах жизни бизнесмена

Расследование продолжается. Правоохранители будут изучать все версии, в частности, изучать, остались ли следы пороха на лице после выстрела. Если их не окажется, то могут быть основания считать, что мужчину убили, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Добавил, что, Кожара имел право на оружие, которое было обнаружено на месте гибели Старицкого. Однако оно должно было храниться в сейфе.

Также заместитель главы МВД подтвердил, что в крови владельца дома была выявлена значительная доля алкоголя.

Сергея Старицкого нашли с огнестрельным ранением головы в доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары вечером 21 февраля. Известно, что оба мужчины были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Марина Кожара сообщила, что компания выпивала с 15:00. После этого женщина пошла в другую комнату отдыхать, а когда услышала выстрел, вернулась и увидела Старицкого с огнестрельным ранением в голову и пистолетом в руке.