В Киеве пропал подросток

Столичная полиция разыскивает пропавшую 16-летнюю Татьяну Комаренко.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua Facebook.

Автор: facebook.com/dtp.kiev.ua Татьяна Комаренко имеет тату за левым ухом

Девушка худощавого телосложения. Ее рост - 170 см. Волосы темные до плеч. Имеет татуировку в виде бабочки за левым ухом.

Правоохранители просят при получении любой информации о возможном местонахождении несовершеннолетней сообщать по телефону "102".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Глухой и почти слепой пес привел спасателей к пропавшему ребенку

В Киеве пропал 27-летний Владислав Супик вместе с дочерью Викторией, 2 года. 30 апреля они пошли на прогулку и не вернулись.