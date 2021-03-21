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воскресенье, 21 марта 2021 02:28

В Киеве произошло страшное ДТП: 5 человек в тяжелом состоянии

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На проспекте Победы в Киеве, недалеко от зоопарка, автомобиль BMW на высокой скорости протаранил машину аварийной службы Киевтеплоэнерго, которая опрокинулась на бок. Травмированы пять человек.

Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua. В салоне легкового авто находились четыре человека. Все они госпитализированы. При этом девушка-водитель в критическом состоянии, пассажир с переднего сидения - в тяжелом, еще два пассажира с заднего сидения - в состоянии средней тяжести.

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По данным канала, автомобиль Киевтеплоэнерго в результате столкновения был отброшен приблизительно на 50 метров и перевернулся, водитель получил травмы средней тяжести.

 

Отмечается, что BMW двигался по проспекту со скоростью около 200 километров в час. Движение в сторону Житомира перекрыто.

 

В Уманском районе Черкасской области Skoda Superb влетела под припаркованный грузовик Renault Magnum и загорелась. 23-летний водитель погиб на месте.

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