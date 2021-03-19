Легковушка влетела под грузовик и загорелась: кадры смертельного ДТП

Фото: ch.npu.gov.ua

В Уманском районе Черкасской области Skoda Superb влетела под припаркованный грузовик Renault Magnum и загорелась. 23-летний водитель погиб на месте.

Авария произошла 19 марта около 6:00 на трассе Киев-Одесса, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Водитель автомобиля Skoda, двигаясь в направлении Одессы, не справился с управлением и столкнулся с грузовиком Renault Magnum с полуприцепом Schwarzmuller. Тот был припаркован на правой обочине автодороги с включенными аварийными маячками", - рассказали в полиции.

Следователи открыли уголовное производство. Проводят все необходимые следственные действия, чтобы установить обстоятельства и причины этого происшествия.

Вблизи села Поляны Волочисского района Хмельницкой области столкнулись и загорелись автомобили КамАЗ и Audi 100. Погибли водитель и пассажир последнего. Водитель и пассажир грузовика не пострадали.