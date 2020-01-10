В Киеве произошла ужасная авария, есть погибший

В Киеве легковушка на высокой скорости сбила насмерть пешехода.
Трагедия произошла на Троещине по улице Марины Цветаевой. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Instagram.
Погибший - пожилой мужчина, который просто не успел перейти дорогу на зеленый свет.
"КIA на высокой скорости сбил дедушку с палочкой, который не успел перейти на зеленый. Разбиты три автомобиля. Работает СОГ", - говорится в сообщении.
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Дедушку отбросило на 30 метров, а его обувь вообще улетела на 50.
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Дедушку отбросило на 30 метров, обувь отлетела на 50. Хлеб из пакета разлетелся по дороге. 18 сек на переход 6 полос. Он не успел, киа ехал слишком быстро. Не спешите. Цените жизнь. Напомним, Жуткая смерть в Киеве на #Цветаевой: Киа на высокой скорости сбил дедушку с палочкой, который не успел перейти на зеленый. Разбито три авто. Работает сог. #Дтп #Киев #труп #фото Заходите в наш чат в телеграм по дорожному движению в Киеве, приглашайте друзей! @dtpkiev https://t.me/dtpkiev
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