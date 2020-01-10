В Киеве произошла ужасная авария, есть погибший

В Киеве легковушка сбила пожилого мужчину. Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве легковушка на высокой скорости сбила насмерть пешехода.

Трагедия произошла на Троещине по улице Марины Цветаевой. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Instagram.

Погибший - пожилой мужчина, который просто не успел перейти дорогу на зеленый свет.

"КIA на высокой скорости сбил дедушку с палочкой, который не успел перейти на зеленый. Разбиты три автомобиля. Работает СОГ", - говорится в сообщении.

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Дедушку отбросило на 30 метров, а его обувь вообще улетела на 50.

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