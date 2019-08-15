В Киеве посреди дороги загорелась маршрутка

Возле столичной станции метро Лесная утром 15 августа на ходу загорелась маршрутка с пассажирами.

Транспорт двигался по маршруту 498 по Броварскому проспекту, сообщает корреспондент Gazeta.ua.

За 20 мин. дымящуюся маршрутку удалось потушить. От нее остался только скелет, все внутри салона сгорело дотла.

Пассажиры успели покинуть охваченное дымом авто. Водитель надышался вредных испарений. С ним работают медики.

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В прошлом месяце также горела маршрутка возле Лесной. Пострадавших в инциденте не было.