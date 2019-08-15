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четверг, 15 августа 2019 09:20

В Киеве посреди дороги загорелась маршрутка
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Сгорела маршрутка №498
Сгорела маршрутка №498
Сгорела маршрутка №498
Сгорела маршрутка №498

Возле столичной станции метро Лесная утром 15 августа на ходу загорелась маршрутка с пассажирами.

Транспорт двигался по маршруту 498 по Броварскому проспекту, сообщает корреспондент Gazeta.ua.

За 20 мин. дымящуюся маршрутку удалось потушить. От нее остался только скелет, все внутри салона сгорело дотла.

Пассажиры успели покинуть охваченное дымом авто. Водитель надышался вредных испарений. С ним работают медики.

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В прошлом месяце также горела маршрутка возле Лесной. Пострадавших в инциденте не было.

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Дата
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