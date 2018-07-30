В Киеве полиция задержала убийцу 16-летней девушки

Мужчина признался в совершении тяжкого преступления. Фото: tsn.ua

Полиция Киева задержала подозреваемого в изнасиловании и убийстве 16-летней девушки на Оболони.

Тело девушки было найдено в лесополосе накануне ночью, сообщает "ТСН"



Кроме того, появилось видео допроса 54-летнего подозреваемого. Мужчина заявил, что не жалеет о содеянном. По его словам, он предложил девушке "заняться любовью", а после ее отказа совершил преступление.



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Ранее сообщалось, что полиция Киева расследует убийство девушки, которое произошло в Оболонском районе 27 июля. Тогда обнаружили тело девушки с признаками насильственной смерти. Об исчезновении 16-летней жительницы Закарпатской области сообщила ее сестра.