В Киеве погибла блогерша

Фото: dtp.kiev.ua

19 октября в Киеве на Гостомельской трассе произошло ДТП с участием мотоцикла и Volkswagen Golf.

За рулем двухколесного была женщина, от полученных травм она скончалась по дороге в больницу, пишет Информатор.

Отмечается, что легковушка стоял на обочине, но начала движение, когда у нее влетел мотоцикл.

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Позже стало известно, что погибшей оказалась блогерша по имени Елена. На ее странице в Instagram люди выражают слова скорби и соболезнуют родным. А дочь погибшей подтвердила, что в ДТП погибла именно ее мать.

Все обстоятельства ДТП устанавливают полицейские.

В Святошинском районе Киева на ул. Победы произошла смертельная ДТП. Возле станции метро Житомирская столкнулись мотоцикл Kawasaki и Hyundai Accent. 31-летний байкер от полученных травм погиб.