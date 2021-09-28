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вторник, 28 сентября 2021 14:27

В Киеве подростки напали на прохожего: камера сняла преступление

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В Киеве подростки напали на прохожего: камера сняла преступление
В Киеве группа подростков избила и ограбила 13-летнего. Фото: скриншот с видео

В Киеве на ул. Воскресенской группа подростков избила и ограбила 13-летнего парня.

Произошло это вечером 27 сентября у ЖК "Парковые озера", сообщил "Киев Оперативный" в Facebook.

"Напала группа молодых лиц по предварительному сговору. На видео видно, как они все вместе координируются, затем разделяются в поисках "жертвы". Трое младших заметили парня. Начали с ним разговаривать, попросили телефон, что-то рассказывали. У парня они не вызвали подозрения, поскольку моложе него, поэтому он чувствовал себя уверенно", - говорится в посте.

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После этого подростки отошли в парк, расположенный за бетонным забором. К ним подошли старшие подростки. Во время разговора один из них выхватил у 13-летнего телефон и начал убегать.

Пострадавший пытался догнать злоумышленника, но в этот момент старшие ребята нанесли ему несколько ударов.

"Это было у дороги, сразу прохожие вмешались. Но "банда" убежала", - отметили в посте.

В Одессе на ул. Академика Королева трое подростков избили и ограбили прохожего. У пострадавшего украли телефон. Один из нападавших - 15-летний школьник, его задержали. У него и был похищенный гаджет.

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